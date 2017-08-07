В дальневосточном ТЭК выявлено около 50 преступлений

На Дальнем Востоке России с августа 2016 года выявлено около 50 преступлений в сфере топливно-энергетического комплекса. Об этом на выездном совещании по вопросам национальной безопасности в Дальневосточном федеральном округе заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, передает РИА Новости.

«В результате активизации правоохранительной работы выявлено около 50 преступлений в сфере ТЭК. Размер материального ущерба составил почти 144 миллиона рублей, из которых уже возмещено 34 миллиона рублей», — сообщил Патрушев.

По его словам, была пресечена деятельность трех преступных групп, которые специализировались на краже денег, поступавших от населения в счет оплаты энергоресурсов.

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Кроме того, как сообщает ресурс «Экономика сегодня», секретарь Совбеза также сообщил, что в регионе выявлено почти 3000 преступлений, связанных с противоправным расходованием бюджетных средств, которые выделены на поддержку агропромышленного комплекса (АПК). При этом аналогичная ситуация наблюдалась в регионе и в прошлом году.

Также проверки предприятий в сфере питания показали, что две трети из них работают с нарушением норм санитарного законодательства. В частности, с начала года с реализации было снято более 30 тонн некачественных продуктов питания.

