Виновники катастрофы бурплатформы «Кольская» приговорены к колонии-поселению

Признанные виновниками катастрофы буровой платформы «Кольская», произошедшей в 2011 году на Дальнем Востоке, получили по шесть лет, сообщили «Ленте.ру» в Следственном комитете. Оглашение приговора в отношении бывшего исполняющего обязанности замгендиректора ОАО «Арктикморнефтегазразведка» по безопасности мореплавания Бориса Лихвана и исполняющего обязанности главного инженера Леонида Бордзиловского завершилось в Первомайском суде города Мурманска в среду, 3 мая.

Борис Лихван и Леонид Бордзиловский признаны виновным в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. Они будут отбывать свои шестилетние сроки в колонии-поселении.

18 декабря 2011 года в 12 часов 46 минут СПБУ «Кольская» опрокинулась и затонула в Охотском море на глубине более 1000 метров. Погибли 53 члена экипажа, здоровью еще троих был причинен существенный вред.

Следствием и судом установлено, что в апреле 2011 года между ОАО «Арктикморнефтегазразведка» («АМНГР») и ООО «Газфлот» был заключен контракт о строительстве поисковой скважины «Первоочередная-1». В соответствии с ним с августа по декабрь 2011 года СПБУ «Кольская» производила работы по бурению скважины на Западном участке шельфа полуострова Камчатка. По завершении работ ледокол «Магадан» и транспортно-буксирное судно «Нефтегаз-55» начали буксировку «Кольской» в порт Корсаков Сахалинской области.

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Маршрут протяженностью 917 миль пролегал вдоль западного берега Камчатки и Курильской гряды. В соответствии с требованиями «Руководства по безопасной буксировке», максимальная скорость не должна была превышать 3,2 узла. При высоте волны более 4 метров и скорости ветра более 17,1 метров в секунду правила предписывали опустить опорные колоны на 2 пролета (примерно на 13,12 метров ниже основной палубы) и начать дрейф.

При этом 28 членов экипажа, которые не были заняты в буксировке, остались на платформе, так как, по данным следствия, Бордзиловский запретил их вывоз.

В течение пяти суток буксировка проходила в штатном режиме. Затем произошло резкое ухудшение погодных условий. Ответственный за буксировку, преследуя цель обогнать надвигающийся циклон, самовольно принял решение об увеличении скорости движения до 4.8 узлов, о чем доложил Лихвану, а также Бордзиловскому, которые указаний о снижении скорости до разрешенных пределов не дали. В результате наружная обшивка корпуса была деформирована, образовались трещины, через которые непрерывно стала поступать вода. Спустя некоторое время образовался дифферент (крен) носовой части СПБУ. При этом Лихван и Бордзиловский неоднократно были информированы о необходимости спуска опорных колонн и перехода в режим дрейфования, но они игнорировали эту информацию, уточнили в СКР. Это привело к разрушению корпуса и поступлению воды в машинное отделение.

«Даже уже когда ситуация стала критической, Лихван и Бордзиловский, желая сэкономить средства и надеясь на благоприятный исход, никаких мер к организации спасательной операции не приняли, а рекомендации дежурного Морского спасательного подцентра «Южно-Сахалинск» игнорировали», — заявила официальный представитель СКР.

Сигнал SOS был подан только утром 18 декабря, почти не оставив времени на организацию спасательной операции.