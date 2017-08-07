Пилот без документов устраивал прыжки с парашютом в Магнитогорске

В Магнитогорске (Челябинская область) возбудили уголовное дело по факту организации компанией АК «МагАвиа» прыжков с парашютом без необходимых документов. Об этом в понедельник, 7 августа, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

Дело возбуждено по части 1 статьи 238 УК РФ («Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). Региональная прокуратура направила в суд иск о частичном запрете деятельности компании АК «МагАвиа».

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«Лицензия и сертификат эксплуатанта на осуществление коммерческих перевозок у общества отсутствует, парашютное оборудование для десантирования не имеет необходимых заводских маркировок», — говорится в сообщении.

Как отмечают в Генпрокуратуре, пилоту компании АК «МагАвиа» Росавиацией в 2013 году было выдано свидетельство коммерческого пилота, в том числе на основании документа о его подготовке. Однако, указанная в нем информация оказалась ложной, в связи с чем свидетельство было аннулировано.

2 мая стало известно, что следователи возбудили три уголовных дела в отношении нескольких жителей Санкт-Петербурга, которые организовывали прыжки с парашютом с неисправного Ан-2. При этом самолетом управляли лица, не имеющие для этого прав.