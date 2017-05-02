В Ленобласти взявшим на борт тысячу парашютистов Ан-2 управляли пилоты без прав

Следователи возбудили три уголовных дела в отношении группы жителей Санкт-Петербурга, которые организовывали прыжки с парашютом на неисправном самолете Ан-2, к управлению которым допускались лица, не имеющие для этого прав. Об этом во вторник, 2 мая, сообщает пресс-служба Следственного комитета России (СКР).

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По версии следствия, в течение 2015-2016 годов подозреваемые организовывали прыжки с парашютом из самолета Ан-2 в Ленинградской области. Как отмечают в СКР, участники группы перевезли на самолете более 1100 человек, а каждый прыжок стоил 7-10 тысяч рублей. При этом Ан-2 не был зарегистрирован по правилам и имел неисправности.

«Также установлено, что во время осуществления данных полетов управление самолетом предавалось лицам, которые не имели никаких прав на управление воздушным судном», — сообщают в ведомстве.

7 марта в результате неудачного приземления после прыжка с парашютом в Деленде (штат Флорида) скончался российский хакер Николай Лихачев, известный в сети под псевдонимами Крис Касперски и мыщъх.