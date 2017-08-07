Появилось видео открытия в Италии памятника погибшему в Сирии офицеру Прохоренко

В итальянском городе Вальи-Сотто открыли памятник российскому офицеру Александру Прохоренко, погибшему при выполнении боевого задания в Сирии. Видео с места событий публикует Ruptly. По задумке скульпторов, мраморный памятник изображает военнослужащего за несколько мгновений до авиаудара российских ВКС, который он вызвал на себя, когда оказался в окружении террористов в окрестностях Пальмиры.

На церемонию открытия мемориала пришли более ста человек, среди которых были местные жители и российские дипломаты.

Офицер спецназа, авианаводчик Александр Прохоренко погиб 24 марта. Указом президента России Владимира Путина ему посмертно присвоено звание Героя России. Похороны Прохоренко прошли в его родном селе Городки Тюльганского района Оренбургской области 6 мая.