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Памятник погибшему в Сирии офицеру Прохоренко открыли в Италии

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В итальянском городе Вальи-Сотто открыли памятник российскому офицеру Александру Прохоренко, погибшему при выполнении боевого задания в Сирии. Об этом в воскресенье, 6 августа, сообщает РИА Новости.

По задумке создателей, мраморная скульптура изображает военнослужащего за несколько мгновений до авиаудара российских ВКС, который он вызвал на себя, когда оказался в окружении террористов в окрестностях Пальмиры.

«Мы очень ценим политику, которую проводит президент России Владимир Путин в плане борьбы с "Исламским государством" (запрещено в РФ). И было справедливо отдать почести солдату, который пожертвовал свою жизнь ради всех нас, потому что ИГ — это настоящая мировая угроза. Этот герой, чтобы не попасть в руки головорезов, предпочел погибнуть от огня своих. Его поступком может гордиться весь мир», — сказал мэр Вальи-Сотто Марио Пулья.

На церемонию открытия памятника пришли более ста человек, среди которых были местные жители и российские дипломаты.

Офицер спецназа, авианаводчик Александр Прохоренко погиб 24 марта. При выполнении задачи по наведению авиаударов по террористам в районе Пальмиры он оказался в окружении и вызвал огонь на себя. Указом президента Владимира Путина ему посмертно присвоено звание Героя России. Похороны Прохоренко прошли в его родном селе Городки Тюльганского района Оренбургской области 6 мая.

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