Туристам в Бангкоке предложили провести ночь в «тюремной камере» за 39 евро

В Бангкоке заработал отель Sook Station, оформленный в тюремном стиле. На это заведение обратил внимание ряд СМИ, в частности Daily Mail и Nine.com.au.

Здание гостиницы окружает забор с колючей проволокой. Внутри находятся номера, рассчитанные на двух и четырех человек. Помещения похожи на настоящие тюремные камеры с решетками и нарами. Посетителям также выдают полосатые робы, как у заключенных.

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В отеле постояльцам присваивают номера, подобно тому как это делают с осужденными. Им также вручают список их «судимостей», который составляет персонал Sook Station.

По вечерам в отеле, так же как и в тюрьмах, объявляют отбой и выключают всюду свет. В номере есть умывальник и унитаз. Отдыхающие также смогут воспользоваться общим санузлом. Стоимость размещения в Sook Station — 39 евро с человека при проживании в двухместном номере.

В октябре 2016 года стало известно, что туристам в городе Сангаредди на юге Индии начали предлагать за деньги пожить в старинном здании бывшей тюрьмы.

