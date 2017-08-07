Трех чеченцев в Польше приговорили к тюрьме по обвинению в терроризме

Окружной суд Белостока (Польша) приговорил троих граждан России, утверждающих, что они чеченцы, к тюремному заключению. Об этом сообщает телеканал TVN24.

Речь идет о сроке в два года и один месяц. Изначально обвиняемых было четверо, но одного из них суд оправдал.

Обвинение заявляло, что мужчины причастны к деятельности запрещенной в России группировки «Исламское государство», в частности ее российского подразделения «Кавказский эмират», и собирали деньги на финансирование терроризма. Сторона защиты утверждала, что они невиновны, а средства предназначались для сторонников самопровозглашенной Чеченской республики Ичкерия.

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Все фигуранты дела были задержаны Агентством внутренней безопасности Польши два года назад. Суд заключил их под стражу. Весной текущего года мера пресечения была изменена на подписку о невыезде.

В начале июля в Италии был задержан уроженец Чечни Эли Бомбаталиев. Его обвинили в подготовке террористического акта в Бельгии. Изучив его телефонные переговоры, стражи порядка выяснили, что он убеждал одну из двух своих жен стать смертницей.