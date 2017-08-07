Тайфун остановил выход боевых кораблей России и Китая на «Кубок моря — 2017»

На Дальнем Востоке из-за тайфуна «Нору» отложен выход в море кораблей ВМФ России и ВМС Народно-освободительной армии Китая, участвующих в международном конкурсе «Кубок моря — 2017». Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота.

Международный конкурс по морской выучке «Кубок моря — 2017» проводится на Дальнем Востоке в рамках «Армейских игр — 2017». В конкурсе на полигонах ТОФ должны были принять участие российский корвет «Совершенный» и китайский корвет «Хуанши».

Экипажи собирались провести подготовку к финальному этапу конкурса, в том числе выполнить практические стрельбы по морским и воздушным целям. Из-за прохождения тайфуна «Нору» выход в море отложен на сутки, до 8 августа.

Тайфун «Нору» сформировался 19-23 июля в северо-западной части Тихого океана, в 700 километрах к северу от острова Уэйк. На текущий момент это четвертый по своей длительности тайфун в истории наблюдений и самый долгий с 1986 года. Буря уже прошла над островами южной Японии, в результате чего погибли два человека.

Первоначально предполагалось, что «Нору», пройдя к северу над Японским морем, может обрушиться на российское Приморье. Однако, по текущим скорректированным прогнозам, после 10 августа тайфун должен отвернуть в Тихий океан к востоку от японского острова Хонсю.