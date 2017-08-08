Китайские инвестиции за рубеж достигнут полутора триллионов долларов

Инвестиции резидентов Китая за рубеж в течение следующих 10 лет достигнут полутора триллионов долларов, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные консалтинговой компании Linklaters. За минувшее десятилетие эта сумма составила 880 миллиардов долларов, таким образом, намечается рост на 70 процентов.

Государственная политика КНР в основном направлена на стимулирование инвестиций в производства, высокотехнологичные разработки и международную торговлю.

Успех этой политики зависит от того, удастся ли КНР справиться с негативной реакцией некоторых иностранных государств на попытки поглощения их компаний китайцами. Только в прошлом году такие опасения сорвали сделки на 75 миллиардов долларов.

Чаще всего запреты регуляторов касаются таких сфер как инфраструктура и высокие технологии. В частности, провалилась покупка немецкого производителя полупроводников Axitron.

При этом Linklaters считает, что препятствование со стороны властей не должно помешать китайским инвестициям. В случае блокировки по отдельным направлениям инвесторы из КНР смогут вложить средства в другие сектора или компании.