Эквадорский Ленин решил продать самолет и машины ради бедняков

Президент Эквадора Ленин Морено объявил о введении в стране жестких мер экономии из-за тяжелой экономической ситуации в стране. Об этом сообщает El Comercio.

В частности, Морено заявил, что правительство выставляет на продажу один из двух самолетов, предназначенных для перелетов высших должностных лиц государства. Также с молотка пойдут дорогие автомобили из президентского гаража. Кроме того, объявлено о сокращении зарплат государственных служащих на 10 процентов и распродаже активов государственной компании Inmobilar.

По словам эквадорского лидера, вырученные средства будут направлены на реализацию проекта «Дом для всех» — программы создания рабочих мест и защиты малоимущих слоев населения.

Морено вступил в должность главы государства 24 мая 2017 года. В результате ранения, полученного при нападении грабителей в 1998 году, у президента Эквадора парализована нижняя часть тела. Он передвигается на инвалидном кресле. С 2013 года он занимает должность спецпосланника Генерального секретаря ООН по вопросам инвалидности и доступности. За деятельность по оказанию помощи людям с ограниченными возможностями был номинирован на получение Нобелевской премии мира в 2012 году.

