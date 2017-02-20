Экзитполы сообщили о лидерстве Ленина Морено на выборах президента Эквадора

По итогам первого тура выборов президента Эквадора лидирует кандидат от правящего левого блока «Альянс Страна» бывший вице-президент Ленин Морено, передает ТАСС со ссылкой на итоги ряда экзитполов.

По данным опроса компании Market, Морено получает 36,2 процента голосов. На втором месте находится представитель правоцентристского Движения CREO, бывший банкир Гильермо Лассо с 26,1 процента голосов, на третьем — Синтия Витери из правой Социал-христианской партии, ее результат 23,1 процента. По данным экзитпола компании Opinion Publica, Морено получил 42,5 процента голосов, Лассо — 27,7 процента, Витери — 14,7 процента. Центр по изучению общественного мнения Cedatos сообщил, что Морено набирает 39,4 процента голосов, а Лассо — 30,5 процента.

Таким образом, пока неясно, состоится ли второй тур. Согласно закону, для победы в первом туре кандидату необходимо набрать более 50 процентов голосов или более 40 процентов голосов при условии, что его отрыв от ближайшего соперника составит не менее 10 процентных пунктов. В случае, если лидирующему кандидату не удастся победить в первом туре, 2 апреля пройдет второй тур. В нем примут участие два кандидата, набравшие наибольшее число голосов. Избранный президент вступит в должность 24 мая. Мандат главы государства рассчитан на четыре года.

Морено с 1998 года передвигается на инвалидном кресле из-за ранения, полученного при попытке ограбления. До начала избирательной кампании он занимал пост спецпосланника генсека ООН по вопросам инвалидности и доступности. Морено выступает за продолжение социально ориентированной политики действующего президента Рафаэля Корреа, продвижение эквадорских товаров на внешних рынках и расширение доступа к качественному образованию.