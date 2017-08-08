Создатель «Масяни» расскажет о «чисто питерских заморочках»

Мультипликатор Олег Куваев, известный как создатель мультсериала про девушку Масяню, представит в Москве стендап-шоу «Чисто питерские заморочки». Об этом «Ленте.ру» сообщили организаторы.

Шоу пройдет 29 сентября в Центральном доме художника. Это первое московское выступление Куваева в подобном амплуа.

«Питерский чугунный гость, то бишь, ваш покорный слуга, в своем выступлении в жанре стендап-телеги будет нести пургу про все что знает — про Питер, про Израиль, про анимацию и про все на свете», — предупредил артист.

Сообщается, что автор поделится своими размышлениями о питерском характере и типажах, о своем детстве и перипетиях карьеры аниматора.

Олегу Куваеву 50 лет. В начале 2000-х он основал в Санкт-Петербурге собственную студию «Мульт.ру» и прославился серией анимационных роликов о похождениях девушки Масяни. Среди других проектов режиссера — мультсериалы «Магазинчик БО!», «6 ½» и «Ежи и Петруччо». В 2006 году Куваев переехал жить в Израиль. В 2013 году, после перерыва в несколько лет, он объявил о возобновлении «Масяни».