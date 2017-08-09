Украина разорвала соглашение с Россией по экспорту военной продукции

Правительство Украины прекратило действие соглашения с Россией по военному экспорту. Об этом в среду, 9 августа, сообщает ТАСС.

Как отмечает агентство, решение о прекращении действия межправительственного соглашения с Россией о порядке взаимодействия при осуществлении экспорта товаров (продукции) военного назначения в третьи страны было принято на заседании кабинета министров страны.

Этот договор действовал с 2004 года и был разработан Киевом и Москвой на основе заключенного в 1993-м соглашения между правительствами двух стран о военно-техническом сотрудничестве. Целью заключения документа о военном экспорте было развитие сотрудничества при осуществлении поставок товаров военного назначения в третьи страны. Под действие соглашения подпадали товары военного назначения, совместно разработанные или модернизированные после 1 января 1992 года.

Материалы по теме Баба с возу Заместитель министра обороны России Юрий Борисов о реформе «Оборонсервиса» и сотрудничестве с Украиной

В апреле президент России Владимир Путин отметил, что после отказа от военно-технического сотрудничества с Киевом в России начали развиваться новые отрасли науки и производства. Глава государства напомнил, что до 2014 года Россия закупала у украинских предприятий корабельные и авиационные двигатели для ВПК, но после того, как кооперация между двумя странами распалась, российская сторона была вынуждена заняться импортозамещением.

В мае 2015-го Верховная Рада Украины денонсировала соглашение с Россией о сотрудничестве в военной сфере. В мае того же года правительство Украины заявило о расторжении договора с РФ о военно-техническом сотрудничестве.