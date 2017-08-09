Givenchy разработал инновационную тушь для ресниц

Французский модный дом Givenchy выпустил инновационную тушь для ресниц под названием Noir Interdit. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» в среду, 9 августа.

Щеточка, по словам представителей марки, может сгибаться у основания на угол до 90 градусов, что позволит удлинить ресницы. Тушь для ресниц содержит масло черной розы, усиленное комплексом витаминов, которое укрепляет, разглаживает и восстанавливает ресницы.

Givenchy — французский модный дом, основан в 1952 году Юбером де Живанши. Специализируется на выпуске одежды, обуви и аксессуаров.

В мае 2017 года марка выпустила Live Irrésistible Eau de Parfum Délicieuse, созданный известным парфюмером Домиником Ропийоном. Нота сердца композиции — роза, ее дополняют ноты цветов апельсина и миндального пирожного Мадлен, а раскрывается аромат шлейфом тонов ванили и бобов тонка.