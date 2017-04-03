Givenchy предложил джентльменам ароматы на любые обстоятельства

Французский модный дом Givenchy представил линейку ароматов Gentlemen Only EDT Fraiche. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» в понедельник, 3 апреля.

В ней представлены четыре парфюма: Casual Chic, Classic, Intense и Absolute. Концепция звучит так: «Быть джентльменом при любых обстоятельствах». Линейка выпущена ограниченным тиражом.

Givenchy — французский модный дом, основан в 1952 году Юбером де Живанши. Специализируется на выпуске одежды, обуви, аксессуаров и парфюмерии. Клиентками дома были Одри Хепберн и Жаклин Кеннеди.

В феврале 2017 года креативный директор модного дома Риккардо Тиши объявил об увольнении. Представленные в январе мужская коллекция осень-зима 2017 и новая кутюрная линейка стали для дизайнера последними.