Givenchy представил новинку от Доминика Ропийона

Бренд Givenchy представил новый аромат Live Irrésistible Eau de Parfum Délicieuse. Его автором стал известный парфюмер Доминик Ропийон. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель пресс-службы бренда в среду, 10 мая.

Нота сердца композиции — роза, ее дополняют ноты цветов апельсина и миндального пирожного Мадлен, а раскрывается аромат шлейфом тонов ванили и бобов тонка. Лицом рекламной кампании аромата, снятой фотографом Капитаном Коко (Coco Capitan), стала актриса и певица Аманда Сейфрид.

Givenchy — французский модный дом, основан в 1952 году Юбером де Живанши. Специализируется на выпуске одежды, обуви и аксессуаров. Клиентками дома были Одри Хепберн и Жаклин Кеннеди. Парфюмерию под маркой Givenchy выпускает концерн LVMH (Moët Hennessy — Louis Vuitton).