Инженерную компанию обвинили в уклонении от уплаты налогов на миллиард рублей

Руководство инженерной фирмы «НГСК», зарегистрированной в городе Клин Московской области, незаконно вывело из-под налогообложения более миллиарда рублей. Об этом сообщается в среду, 9 августа, на сайте подмосковного главка Следственного комитета России.

По факту произошедшего возбужденно уголовное дело по пунктам «а», «б» части 2 статьи 199 УК РФ («Уклонение от уплаты налогов группой лиц в особо крупном размере»). Его ведет второе управление по особо важным делам.

Как утверждает следствие, в 2013-2014 годах финансовые руководители ООО «НГСК» отразили в документации компании сделки с фиктивными компаниями, после чего сократили налогооблагаемую базу по НДС и налогу на прибыль. В результате бюджет недополучил более миллиарда рублей.

В городе Клин юридически зарегистрировано ООО «НГСК», занимающееся строительством и реконструкцией промышленных объектов нефтегазовой и нефтехимической отраслей.