Из-за невыплаты налогов на миллиарды рублей заводом группы «Адамас» завели дело

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело об уклонении от уплаты налогов на сумму более чем пять миллиардов рублей генеральным директором входящего в группу «Адамас» предприятия «Столичный ювелирный завод». Об этом в четверг, 22 декабря, сообщает пресс-служба СКР.

Дело в отношении подозреваемого возбуждено по пунктам «а» и «б» части 2 статьи 199 УК РФ («Уклонение от уплаты налогов группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере»).

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«По версии следствия, в период 2012-2014 годов подозреваемый, действуя совместно с неустановленными лицами из числа руководства и сотрудников компании "Столичный ювелирный завод" (...) с целью неуплаты налогов в особо крупном размере вступил в сговор и создал преступную схему», — говорится в сообщении.

По версии следствия, создав фиктивный документооборот более чем с 50 фирмами-однодневками, руководство ювелирной компании обеспечило получение драгоценных металлов через банковское учреждение без уплаты налога на добавленную стоимость, а также якобы приобретало ювелирные изделия у фиктивных организаций.

19 декабря стало известно, что сотрудники СКР возбудили уголовное дело в отношении руководства ювелирной компании «Яшма», которое заподозрили в неуплате налогов на 7 миллиардов рублей.