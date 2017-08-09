Раскрыты причины исчезновения индейцев-математиков

Группа американских ученых обнаружила следы исчезнувшей цивилизации индейцев анасази, проанализировав генетический материал древних одомашненных птиц. Результаты исследования геномов индеек показали признаки миграции людей, случившейся более восьми веков назад. По мнению специалистов, индейцы перешли на север Нью-Мексико, дав начало народу Тева. Статья опубликована в журнале PLOS One.

Поселения анасази, или древних пуэбло, являлись образцами коренной американской культуры, существовавшей на юго-западе современной территории США в IX-XII веках нашей эры. Анасази возводили каменные здания уникальной архитектуры, тщательно планировали улицы и кварталы и обладали выдающимися математическими способностями. Однако к XIII веку они начали массово покидать обжитые места. Цивилизация анасази исчезла всего лишь в течение нескольких десятилетий после этого.

Ученые выделили митохондриальную ДНК из костей одомашненных животных, проанализировав гаплогруппы — группы генов у разных особей, унаследованных от одного предка. Выяснилось, что до 1280 года индейки из двух районов Нью-Мексико — Меса-Верде и северного Рио-Гранде — представляли две различные генетические линии. Однако затем птицы в Рио-Гранде обзавелись гаплотипами, характерными для Меса-Верде. Результаты подтверждают версию, согласно которой депопуляция индейцев произошла из-за переселения.