Оценены масштабы насилия в древней Америке

Антропологи из США оценили масштабы насилия среди людей Северной Америки в древности. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, кратко о нем сообщается на сайте Phys.org.

Ученые выяснили, что в древности на территории Северной Америки до 7 процентов населения испытали на себе физическое насилие. Это были, в частности, воздействия ножом, дубинкой или стрелами, приведшие к заметным увечьям. Агрессии подвергались до 5 процентов женщин и 11 процентов мужчин.

К своим выводам антропологи пришли после анализа археологических данных. Специалисты изучили останки людей, живших более тысячи лет на территории Центральной Калифорнии. В древности эта местность была самой густонаселенной на материке, в разное время жившие там люди говорили на более чем 100 разных языках.

Показатели физического насилия, полученные учеными, превосходят аналогичные для Второй мировой войны. Причиной высокого значения ученые называют агрессивную борьбу за природные ресурсы и защиту от нападений. Работа авторов, по их мнению, опровергает гипотезу о миролюбивом жизненном укладе древних индейцев.