Власти Китая заявили о росте числа жертв землетрясения в провинции Сычуань

Число жертв землетрясения в китайской провинции Сычуань, расположенной на юго-западе страны, увеличилось до 13. Об этом сообщает телеканал CGTN.

Число пострадавших выросло до 175 человек. Ранее сообщалось о девяти погибших и 164 пострадавших.

Отмечается, что в районе землетрясения зафиксировано около 770 афтершоков.

Землетрясение произошло в уезде Цзючжайгоу в 21:19 по местному времени (16:19 мск). В этом уезде расположен заповедник, известный своими многоуровневыми водопадами и цветными озерами, в 1992 году он был объявлен всемирным наследием ЮНЕСКО.