Число жертв землетрясения в Китае увеличилось до девяти

Число жертв землетрясения в китайской провинции Сычуань выросло до девяти, еще 164 человека пострадали. Об этом в среду, 9 августа, сообщает «Синьхуа».

Отмечается также, что как минимум пятеро погибших — туристы. Власти Китая сообщили, что из потенциально опасной зоны были вывезены 31 тысяча 500 туристов. Местные власти организовали автобусные рейсы, чтобы эвакуировать людей.

Ранее сообщалось о пяти погибших и 60 пострадавших.

Землетрясение произошло в уезде Цзючжайгоу в 21:19 по местному времени (16:19 мск). В этом уезде расположен заповедник, известный своими многоуровневыми водопадами и цветными озерами, в 1992 году он был объявлен всемирным наследием ЮНЕСКО.