В турецком Бодруме произошло землетрясение магнитудой 4,9

Землетрясение магнитудой 4,9 произошло в районе турецкого курорта Бодрум, расположенном на берегу Эгейского моря. Об этом во вторник, 8 августа, сообщает Hürriyet Daily News со ссылкой на местные власти.

Отмечается, что очаг подземных толчков залегал на глубине девяти километров. Землетрясение произошло в 10:42 по местному времени (совпадает с московским).

Также были зафиксированы несколько афтершоков. О пострадавших не сообщается.

Менее трех недель назад в Эгейском море у побережья Турции и греческого острова Кос произошло землетрясение магнитудой 6,7. Наиболее сильными подземные толчки были в районе Бодрума и Датчи провинции Мугла. В результате два человека погибли, около 200 получили ранения.