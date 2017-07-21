Мир
 

Греческие власти сообщили о погибших в результате землетрясения

Перейти в «Мою Ленту»

В результате землетрясения в Эгейском море погибли по меньшей мере два человека, передает Reuters.

О гибели двух жителей острова Кос сообщил Гиоргос Кирицис, мэр одноименного города. Ранения получили более 100 человек, обрушились старые здания, передает Associated Press.

В соседней Турции около 70 жителей города Бодрум обратились в больницы, передает РИА Новости со ссылкой на эфир телеканала NTV.

Пострадавшие получили травмы при падениях, покидая дома после начала землетрясения, часть из них в панике выпрыгнула из окон, получив переломы, ушибы и порезы. При этом серьезных травм ни у кого нет.

Землетрясение произошло в ночь на пятницу, 21 июля. По данным Геологической службы США, его эпицентр находился в 10,3 километрах к югу от курортного города Бодрум, очаг залегал на глубине 10 километров. Землетрясение вызвало небольшое цунами, его амплитуда составила около 25 сантиметров.

Подземные толчки ощущались на всем турецком побережье Эгейского моря, однако наиболее сильным оно было в районе Бодрума и Датчи провинции Мугла.

По предварительным данным генконсульства, туристы из России во время землетрясения не пострадали.

Власти рекомендовали жителям не возвращаться пока в дома из-за риска повторных толчков, которые все еще продолжаются.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Землетрясение в районе турецкого Бодрума вызвало цунами
После землетрясения у Камчатки объявлена угроза цунами
В центральной части Японии произошло землетрясение
Последние новости
Греческие власти сообщили о погибших в результате землетрясения
Список вошедших в программу реновации домов Москвы опубликуют в августе  
Трамп внес на утверждение в сенат кандидатуру посла США в России
Приговоренного к 33 годам тюрьмы игрока в американский футбол решили выпустить
Трансляция «второго пришествия Христа» собрала у экранов миллионы зрителей
Названы главные способы избежать слабоумия
Time поместил на обложку «портрет Путина»
Другие материалы рубрики
Мир00:04Сегодня
Корейская проститутка в национальном костюме во время акции протеста против полицейских рейдов на бордели

Интим предлагать

Особенности рынка платных сексуальных услуг в Корее
03:49Сегодня

Трамп внес на утверждение в сенат кандидатуру посла США в России

16:2320 июля

В Индии избран новый президент

02:47Сегодня

Землетрясение в районе турецкого Бодрума вызвало цунами

Мир00:0520 июля

Таиландские раболовы

Гигантские флоты с экипажами из рабов губят индонезийскую экономику
03:07Сегодня

Буддийского монаха обвинили в изнасиловании ребенка

20:0820 июля

СМИ сообщили о разногласиях между Трампом и Макмастером по российскому вопросу

16:1520 июля

Россия дала разъяснения США по кибератакам еще до выборов нового президента

Мир14:0817 июля

Верховный арбитр

Первое лицо Ирана: его роль и проблема преемственности
20:4320 июля

Телеканал опубликовал видео с жестами Трампа в адрес Путина

15:0520 июля

Россия попросила США объяснить продление срока Буту из-за чайного гриба

18:5720 июля

Бывший учитель химии получил срок за изготовление метамфетамина в США

Россия
Протоиерей Павел Хондзинский«Это что-то вроде саморефлексии Церкви»
Первый кандидат теологии о том, почему эта дисциплина достойна называться наукой
Владимир Путин в Национальном музее Республики Марий ЭлРекорд по самоварам
Зачем Путин предложил создать этнокультурные бренды
«Ощущение стабильности исчезло»
Почему россияне перестали верить в светлое будущее
ЕСПЧ признал неприемлемыми шесть тысяч жалоб против России
Врио главы Марий Эл получил от Путина папку с жалобами жителей
Алексей Навальный«Пожалуйста, больше не обращайся в ЕСПЧ»
Как жалобы Навального могут помешать россиянам восстановить справедливость
Затяжной прыжок в могилу
Как приживалась в России готическая субкультура и почему не прижилась
Все материалы
Мир
Корейская проститутка в национальном костюме во время акции протеста против полицейских рейдов на бордели Интим предлагать
Особенности рынка платных сексуальных услуг в Корее
Георгий Толорая: Что ответит Пхеньян
Почему ядерное оружие у КНДР не станет залогом мира на Корейском полуострове
Таиландские раболовы
Гигантские флоты с экипажами из рабов губят индонезийскую экономику
Трамп внес на утверждение в сенат кандидатуру посла США в России
Греческие власти сообщили о погибших в результате землетрясения
Землетрясение в районе турецкого Бодрума вызвало цунами
Буддийского монаха обвинили в изнасиловании ребенка
Все материалы
Бывший СССР
Андрей ПарубийПалата чудаков
Уголовное, скандальное и фейковое прошлое депутатов Верховной Рады
Сын Виталия Кличко отказался говорить с журналистом на украинском языке
Восемь бойцов ВСУ пострадали во время соревнований среди танковых экипажей
В Таджикистане зафиксировали резкое снижение трудовой миграции
Прифронтовой Мариуполь решили сделать туристическим центром
Алиев назвал Карабах и Армению исконными азербайджанскими землями
Литва предложила США развернуть в Прибалтике зенитные комплексы Patriot
Все материалы
Финансы
А ввоз и ныне там
Почему Росcии не удается реализовать программу импортозамещения
МВФ одобрил выделение Греции нового кредита
Проедая благосостояние
В России нашли новый способ повысить пенсии
Крупнейшие корпорации США раскритиковали новые санкции против России
Более трехсот россиян отчитались о доходах свыше миллиарда рублей
Приставы опровергли известия о списании долгов россиян на триллион рублей
Задорнов поведал о причине выхода банков из АРБ
Все материалы
Бизнес
Крепче стали
Еврочиновники вышли на тропу антидемпинговой войны с российскими металлургами
Чудо техники
Почему «Восточный Порт» называют лучшим угольным терминалом России
Не лезь в бутылку
Помогут ли безалкогольные выходные в борьбе с пьянством
В Exxon сочли несправедливыми претензии Минфина США
ExxonMobil оспорит наложенный Минфином США штраф
Представитель «Роснефти» назвал цинизмом действия АФК «Система» в суде
Мясо в шоколаде
Какие продукты Россия продает загранице
Все материалы
Силовые структуры
Под шумок на волю
Суд освободил из СИЗО осужденного за разбой инвалида Мамаева
По ту сторону протеста
Как проходят несогласованные акции в Москве: версия бойцов Росгвардии
Высота нарушений
Почему в России не могут решить проблему авиадебоширов
По «делу реставраторов» вынесен первый приговор
Путин потребовал построить второй в мире по силе флот
Освободившийся кировский заключенный вернулся на зону за оправдание терроризма
Минобороны ответило на данные «Яблока» о 140 миллиардах на операцию в Сирии
Все материалы
Наука и техника
Расходимся
Что скрывается за слухами об iPhone 8
Дотыкались
Зачем отправляли на смерть чернокожих коммунистов
Опасные гады
Найден настоящий виновник старения и смерти
Илону Маску разрешили пробурить тоннель между Нью-Йорком и Вашингтоном
Названы главные способы избежать слабоумия
Планета Х (в представлении художника)Сколько их
В Солнечной системе обнаружили новую планету
Гидравлический пресс развеял миф о неубиваемости Nokia 3310
Все материалы
Спорт
Иван ШтырковБогатырская наша сила
Какой след оставили российские бойцы в мировом ММА
Бывший футболист «Барселоны» перешел в тульский «Арсенал»
Приговоренного к 33 годам тюрьмы игрока в американский футбол решили выпустить
Болельщик «Динамо» объяснил попытку нападения на перешедшего в «Спартак» игрока
Мутко прокомментировал поведение болельщиков на матче «Динамо» — «Спартак»
Бывший форвард «Манчестер Юнайтед» обнищал
Кержаков нашел вторую работу
Все материалы
Культура
Честер БеннингтонГорький парк
Что убило лидера Linkin Park Честера Беннингтона
Ямайский хастл
Сутенеры, криминальные элементы и танцовщицы стриптиза в объективе Айвара Уигана
Родиться жертвой, переродиться мстителем
Как отстаивали свои права женщины в Древней Индии
Следователи подтвердили смерть Беннингтона из Linkin Park
СМИ сообщили о самоубийстве лидера Linkin Park Честера Беннингтона
Вышел трейлер «Пилы 8»
Владимира Толоконникова похоронили на Троекуровском кладбище
Все материалы
Интернет и СМИ
Ракетно-бомбовый угар
Кто разоблачает российских военных в Сирии и ищет их следы в Донбассе
Из камеры в камеру
Как порнозвезды и сторонники Навального становятся жертвами массовой слежки
Трансляция «второго пришествия Христа» собрала у экранов миллионы зрителей
Комитет защиты журналистов призвал расследовать нападение на дом Латыниной
Паблик MDK попросили закрыть из-за глумления над смертью Яковлева из «Иванушек»
Time поместил на обложку «портрет Путина»
Спецслужбы закрыли два крупнейших сайта с наркотиками в Tor
Все материалы
Ценности
«Только не надо ассоциировать меня с красивой жизнью»
Коллекционер ретроавтомобилей Алексей Прупес дает советы начинающим
Горел асфальт
Кто дошел до финиша в автомарафоне Russian Endurance Challenge
Montblanc украсил ручки узорами кимоно
Chanel предложила для аукциона Only Watch уникальные часы
Rolls-Royce опубликовал первое фото нового Phantom
Trussardi выпустила «божественные» вещмешки
Поклонников Audi прокатят по автобану на автопилотируемом прототипе
Все материалы
Путешествия
Нырнуть со вкусом
Лучшие места для снорклинга и дайвинга
В гостях у гейши
Особенности сексуальной культуры в современной Японии
Налог на отдых
Что ждет россиян после принятия закона о курортном сборе
Названы самые дешевые направления перелетов в Сочи и Крым
Семью с тремя детьми высадили из самолета в США без объяснения причин
Большинство российских авиапассажиров согласилось доплачивать за багаж
Стюардессы рассказали о самых раздражающих поступках авиапассажиров
Все материалы
Из жизни
Завтрак сумоиста
Фотоистория про закулисную жизнь хранителей древнего японского единоборства
Кто с мечом к нам придет
С копьем, абордажной саблей и клинком в зонтике — против бандитов и террористов
«В этой стране я ощущаю социальную стабильность»
История москвички, переехавшей в Бельгию
Эмили Ратаковски снялась обнаженной для Allure
Детеныша убитого льва Сесила застрелили в Зимбабве
Любовница с процессором
Кому нужны секс-роботы и чем они могут быть опасны
Американский спасатель на руках отнес в воду выбросившуюся на пляж акулу
Все материалы
Тест Mercedes S-класса, который стал еще роскошнее
За рулем обновленного Mercedes-Benz S-класса: главное
Такое не покажут на МАКСе
Истребитель СУ-30СМ во всех деталях: видео
Первый пикап Mercedes-Benz в деталях
5 главных фактов о новом Mercedes-Benz X-Class
Самые мощные серийные пикапы в мире
Восемь машин с грузовой платформой, которые адски быстры
Новый Nissan научится тормозить педалью газа
Появились фотографии эксклюзивного универсала Lada Vesta
«Заряженный» Honda Civic посвятили поп-рок группе
Все материалы
«Я ничего не делаю, и мне это нравится»
Откровения москвички, которая сдает жилье и принципиально не работает
Зарыться в песок
Купить квартиру на море теперь можно за миллион рублей и дешевле
Входят и выходят
Самые известные, необычные и дорогие бордели мира
Эксперты назвали минимальную стоимость ремонта квартиры в Москве
У вас упало
Что на самом деле происходит с ценами на квартиры в Москве
Американские студенты построили для бездомных жилье из мусора
Россиянам пообещали европейские ставки по ипотеке
Все материалы