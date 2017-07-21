Землетрясение в районе турецкого Бодрума вызвало цунами

На юго-западе Турции произошло землетрясение. По данным Геологической службы США, его эпицентр находился в 10 километрах к югу от курортного города Бодрум, очаг залегал на глубине 10 километров.

Землетрясение вызвало небольшое цунами, его амплитуда составила около 25 сантиметров, передает РИА Новости.

Как сообщила в ночь на пятницу, 21 июля, Эсенгюль Дживелек, губернатор провинции Мугла, землетрясение, по предварительным данным, не привело к серьезным разрушениям.

Подземные толчки ощущались на всем турецком побережье Эгейского моря, однако наиболее сильным оно было в районе Бодрума и Датчи провинции Мугла.

В Бодруме на некоторых старых здания возникли трещины, произошло отключение электричества в некоторых районах города, люди во многих городах и населенных пунктах выбежали на улицу. Несколько жителей города Мугла получили незначительные травмы, выпрыгнув из окон, они госпитализированы, сообщил мэр Осман Гюрюн.

Кроме того, государственная больница Бодрума получила трещины во время землетрясения, пациенты эвакуированы.

По предварительным данным генконсульства, туристы из России во время землетрясения не пострадали. «У нас есть несколько обращений российских туристов, которые были выведены из отелей. Сейчас они находятся на улице. По той информации, которую мы имеем сейчас, пострадавших среди россиян нет», — сказал собеседник агентства.

Власти рекомендовали жителям не возвращаться пока в дома из-за риска повторных толчков, которые все еще продолжаются. На место происшествия прибывают спасатели, о пострадавших информации нет.