Свечу с запахом Нью-Йорка сравнили со смердящей крысой и протухшей пиццей

Французская компания diptyque Paris, специализирующаяся на производстве ароматических свечей, опубликовала в Twitter рекламу нового продукта под названием «Нью-Йорк». Это стало поводом для многочисленных шуток пользователей сети, сообщает Mashable.

«Запах города, который никогда не спит...», — говорилось в описании товара.

Издание отметило, что жители и гости Нью-Йорка знают, что улицы города пахнут довольно специфично: отовсюду доносятся ароматы еды, а в летнее время из метро исходит резкий запах.

В комментариях пользователи предположили, что свечи, вероятно, должны отдавать потом, смердящими крысами и протухшей пиццей.

«Значит, запах — смесь мочи, пота и пиццы?»

«Пахнет как туфля с сырым мясом, плывущая по ливневому стоку, которую я видела с утра по дороге на работу?»

«Это же автобусные выхлопы, хот-доги (из маленьких тележек) и моча. Так что нет»

«Пахнет, как крыса с пиццей?»

Mashable предположил, что потенциальные клиенты бренда — явно не жители Нью-Йорка. Журналисты посоветовали компании предложить американцам свечи с ароматом ванили, чтобы те немного отдохнули от привычных запахов города.