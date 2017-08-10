Сирийская армия отбила у оппозиции часть границы с Иорданией

Сирийские войска отбили у вооруженной оппозиции часть государственной границы с Иорданией. Об этом сообщает Reuters.

В результате операции, в которой участвовали армейские подразделения и отряды «Хезболлы», под контроль Дамаска перешли около 30 километров границы в провинции Эс-Сувейда, которые до того удерживали отряды оппозиции, поддерживаемой США. По словам представителя боевиков Саида Сайефа, удар наносился одновременно по двум направлениям.

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Армейские подразделения вышли к границе и снова заняли блокпосты, которые попали в руки оппозиции еще несколько лет назад. Некоторые лидеры боевиков заявили, что причина поражения — предательство со стороны группировки «Джеиш аль-Ашайр», которую поддерживает иорданское правительство и на которую возлагалась задача удерживать границу.

Эс-Сувейда не входит в список зон деэскалации, решение о создании которых было принято 4 мая 2017 года странами-гарантами прекращения огня в Сирии — Россией, Турцией и Ираном. Они действуют в провинции Идлиб, на территориях Латакии, Алеппо и Хама; на севере провинции Хомс; в Восточной Гуте; на юге Сирии — провинциях Дераа и Кунейтра. Там запрещено применение оружия.