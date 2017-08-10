Интерес россиян к отдыху на Кубе вырос на 254 процента

Интерес россиян к путешествиям в кубинскую столицу Гавана резко вырос в текущем году. Об этом говорится в пресс-релизе туристического сервиса Kayak.ru, поступившем в «Ленту.ру» в четверг, 10 августа.

Эксперты выяснили, что количество онлайн-запросов россиян на перелеты в Гавану на период с января по декабрь 2017 года увеличилось на 254 процента по сравнению с 2016-м. На втором месте по росту заинтересованности у российских туристов оказался вьетнамский остров Фукуок (плюс 132 процента).

Материалы по теме Кубинские парадоксы Путешествие из прошлого в будущее Острова свободы

Замыкает тройку таиландская провинция Краби. Число поисковых запросов на перелеты туда увеличилось на 116 процентов. В топ-5 быстрорастущих на российском рынке направлений также были включены итальянский город Пиза (плюс 114 процентов) и американский Сиэтл (91 процент).

Как заявила региональный директор Kayak.ru в России и Польше Вера Першина, тот факт, что данный рейтинг возглавила Гавана, стал для специалистов неожиданностью. «На такой выбор мог повлиять укрепившийся в начале года рубль, а также не характерное для центральной России холодное и дождливое лето, которое вынуждает туристов чаще искать такие направления, как жаркий Таиланд или солнечная Италия», — пояснила она.

Ранее стало известно, что Россия оказалась лидером по росту турпотока на Кубу в январе-феврале 2017 года. Остров за это время посетили более 20 тысяч россиян, что на 103 процента больше, чем за тот же промежуток 2016-го.

