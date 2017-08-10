Рядом с АЭС «Фукусима-1» обнаружена бомба

Неразорвавшаяся бомба времен Второй мировой войны обнаружена возле японской атомной электростанции «Фукусима-1». Об этом в четверг, 10 августа, сообщает NHK.

Снаряд нашли рабочие, которые расчищали площадку в 300 метрах от аварийной АЭС. Они вызвали полицейских. По данным сотрудников правоохранительных органов, длина бомбы составляет 85 сантиметров, диаметр — 15.

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Стражи порядка сфотографировали объект и отправили снимки саперам. Специалисты определят, представляет ли снаряд опасность и каким образом его можно обезвредить.

Представители компании-оператора АЭС рассказали, что в годы Второй мировой войны на этом месте находился аэродром японских ВВС, который неоднократно подвергался бомбардировкам.

11 марта 2011 года произошло сильнейшее в истории Японии землетрясение. За подземными толчками магнитудой 9,1, зафиксированными у восточного побережья острова Хонсю, последовало цунами. Природная катастрофа вызвала аварию на АЭС «Фукусима-1», где вышла из строя система охлаждения реакторов. Это привело к нарушению герметичности сооружений и радиоактивному загрязнению местности. Территорию вокруг станции покинули около 300 тысяч жителей, в результате удара стихии и последующей аварии погибли 18 тысяч человек.