Infiniti собрал электрокар в стиле 1940-х

Японский автопроизводитель Infiniti показал тизер концепт-кара, который покажут на на Конкурсе элегантности в Пеббл-Бич (США). Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании.

На конкурсе представят экспериментальный электрокар, который внешне напоминает гоночные автомобили 1940-х годов. Технические особенности будут раскрыты после премьеры — 17 августа. Пока известно только, что машина одноместная с открытой кабиной и каплевидным кузовом.

Другая компания — Mercedes-Benz — привезет на конкурс открытую версию купе Vision Mercedes-Maybach 6.

Автомобиль укомплектован четырьмя электромоторами, которые суммарно могут развивать мощность до 750 лошадиных сил, а на разгон до 100 километров в час у машины уходит порядка 4 секунд.