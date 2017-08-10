В Литве разоблачили попытку продать украинцев в рабство в Великобританию

Правоохранительные органы Литвы пресекли попытку продать украинцев в рабство в Великобританию. Об этом в четверг, 10 августа, сообщает Государственная пограничная служба республики.

Операция по разоблачению международной сети торговли людьми проводилась при поддержке стражей порядка из Украины, Великобритании, Польши и Латвии.

Материалы по теме Рабский блуд Монолог активиста о вызволении секс-невольниц в современной России

Литовские пограничники задержали в Шяуляйском и Мажейкском районах трех граждан Литвы и одного гражданина Украины. В ходе обысков в помещениях, принадлежащих задержанным, были обнаружены девять украинцев, которых намеревались незаконно вывести за границу.

В феврале Тимирязевский суд Москвы вынес обвинительный приговор двум гражданам Украины, продавшим соотечественницу за три тысячи долларов в сексуальное рабство. Злоумышленники вывезли девушку в Россию, где попытались заключить сделку. Под видом покупателя выступил сотрудник полиции, затем украинцев задержали.