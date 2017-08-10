Двухэтажный автобус в Лондоне протаранил витрину студии дизайна

В одном из районов на юге Лондона двухэтажный автобус врезался в витрину студии дизайна. Об этом в четверг, 10 августа, сообщает BBC News.

В результате ДТП две женщины оказались зажаты на верхней палубе машины. Прибывшие на место спасатели говорят, что пострадавшие находятся в сознании, в ближайшее время их постараются извлечь оттуда.

Виде: @BBCBreaking / Twitter

В свою очередь, полицейские сообщили, что водитель госпитализирован, другим пострадавшим помощь оказывается на месте.

26 февраля сообщалось, что в юго-восточной части Лондона автомобиль врезался в забор, предварительно протаранив толпу пешеходов.В результате аварии пострадали пять человек, все они были госпитализированы.