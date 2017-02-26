Автомобиль въехал в толпу людей на юго-востоке Лондона

В юго-восточной части Лондона автомобиль врезался в забор, предварительно протаранив толпу пешеходов. Как сообщает The Telegraph, инцидент произошел в воскресенье, 26 февраля, в районе Беллингем.

В результате аварии пострадали пять человек, все они госпитализированы. В Twitter-аккаунте @Kent_999s, где публикуется информация о ЧП в городе, говорится, что трое раненых (двое мужчин и женщина) находятся в критическом состоянии.

Daily Star отмечает, что находившийся за рулем мужчина арестован по подозрению в опасном вождении. По информации @Kent_999s, водитель был пьян.

25 февраля похожий инцидент произошел в немецком городе Гейдельберг. Водитель автомобиля совершил наезд на группу пешеходов, в результате чего пострадали три человека. Мужчина попытался скрыться с места происшествия, но был задержан сотрудниками полиции. По предварительным данным, произошедшее не является терактом.