В Германии водитель въехал в группу пешеходов

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В немецком городе Гейдельберг водитель автомобиля совершил наезд на группу пешеходов, пострадали три человека. Об этом в субботу, 25 февраля, сообщает Focus Online.

Мужчина попытался скрыться, однако был остановлен в 150 метрах от места наезда. Как отмечается, он был вооружен ножом. Сотрудники полиции применили оружие против злоумышленника, его госпитализировали. Врачи оценивают состояние подозреваемого и одного из пострадавших как тяжелое.

Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства произошедшего. Как уточнил представитель полиции Норберт Шецле, мужчина, скорее всего, действовал в одиночку. По словам правоохранителя, он не может подтвердить, что мужчина страдает от психического заболевания или имеет отношение к террористическим организациям, передает Deutsche Welle.