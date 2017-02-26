Давивший людей водитель в Гейдельберге оказался гражданином ФРГ

Человек, который за рулем автомобиля совершил наезд на пешеходов в немецком Гейдельберге, является гражданином ФРГ. Об этом сообщается в распространенном совместном заявлении местной полиции и прокуратуры.

Инцидент произошел в субботу, 25 февраля, на Бисмарк-платц, возле булочной, около 16:00 (18:00 мск). В группу людей въехал черный автомобиль, за рулем которого был 35-летний немецкий гражданин. При задержании полицией он получил огнестрельные ранения. Сообщалось, что при нем был нож.

В результате наезда пострадали три человека — 32-летний австриец, 29-летняя жительница Боснии и Герцеговины и 73-летний немец. Последний скончался в больнице спустя два часа, двое других потерпевших после оказания им медицинской помощи отпущены.

Подозреваемый был госпитализирован и прооперирован. О его состоянии информации нет.

По предварительным данным, инцидент не является терактом.