Толкнувшего британку под автобус бегуна задержали

Лондонская полиция задержала мужчину, который предположительно толкнул женщину прямо под автобус во время пробежки. Об этом говорится в заявлении стражей порядка.

50-летнего подозреваемого отвезли в участок для допроса, а потом отпустили, пообещав вызвать для дальнейшего разбирательства.

Инцидент произошел 8 августа на мосту Патни. Потерпевшая отделалась незначительными травмами. «Она не пострадала только благодаря стремительной реакции водителя автобуса», — сообщили в полиции.

По словам стражей порядка, через 15 минут мужчина опять пробежал по этому же мосту. Жертва попыталась заговорить с ним, однако он ее просто не узнал.