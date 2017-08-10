Путин внес в Госдуму протокол о единой системе ПВО России и Белоруссии

Президент Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму протокол к соглашению между Россией и Белоруссией о совместной охране внешней границы Союзного государства в воздушном пространстве и создании Единой региональной системы противовоздушной обороны двух стран. Документа размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента в четверг, 10 августа.

Протоколом вносятся изменения в соглашение от 3 февраля 2009 года. В частности, корректируется ряд формулировок. К примеру, «командный пункт главнокомандующего Военно-воздушными силами Вооруженных Сил РФ» меняется на «Центр управления Воздушно-космических сил Вооруженных Сил РФ», а «угрожаемый период» на «период непосредственной угрозы агрессии».

«Положениями Протокола уточняется понятийный аппарат соглашения, а также вносятся изменения, касающиеся организационно-штатной структуры ВС РФ и порядка применения оружия и боевой техники дежурными по противовоздушной обороне при совместном выполнении задач боевого дежурства», — говорится в документе.

Москва и Минск заключили соглашение, в которое сейчас вносятся изменения, в Кремле по итогам заседания Высшего Госсовета Союзного государства в присутствии президентов двух стран.

Изначально предполагалось, что этот документ будет подписан осенью 2008 года, однако по ряду причин церемония его подписания переносилась.

Договор о создании Союзного государства был подписан Россией и Белоруссией в 1997 году. Это надгосударственная организация с поэтапно создаваемым единым политическим, экономическим, военным и таможенным пространством. Госсовет является ее высшим органом.