Givenchy воплотил чувственный образ богини в духах

Французский модный дом Givenchy представил аромат под названием Dahlia Divin Eau de Parfum Nude. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» в пятницу, 11 августа. По словам представителей марки, парфюм представляет собой «воплощение чувственного образа современной богини».

В рекламной кампании марки приняла участие южноафриканская супермодель Кэндис Свэйнпол. Автором снимков стал фотограф Питер Линдберг, а съемки проходили в пустыне.

Что касается самого аромата, то в нем сочетаются ноты абрикоса, жасмина и кожи. Цены на него пока не назывались.

Givenchy — французский модный дом, основан в 1952 году Юбером де Живанши. В начале августа 2017 года марка представила новую коллекцию макияжа на осенне-зимний сезон. В нее вошли Le Rouge Sculpt для скульптурирования губ с усилителем цвета, карандаш для губ Noir Revelateur, а также блеск с «виниловым» эффектом и тени с перламутровыми частицами.