Givenchy «озарил» новую коллекцию макияжа излучением черного

Французский модный дом Givenchy показал новую коллекцию средств для макияжа на сезон осень-зима 2017. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» в четверг, 10 августа. «Новая коллекция макияжа "озарена" черным и его излучением. Это глубокая и чувственная вселенная, которая подчеркивает естественное сияние кожи и заряжает жизнь ритмом и энергией», — рассказал арт-директор марки Николя Деженн.

В коллекцию вошла помада Le Rouge Sculpt для скульптурирования губ с усилителем цвета, карандаш для губ Noir Revelateur, а также блеск с «виниловым» эффектом. Еще одна новинка — лимитированная линейка румян, жидкой подводки для век и теней с перламутровыми частицами.

Givenchy — французский модный дом, основан в 1952 году Юбером де Живанши. Специализируется на выпуске одежды, обуви и аксессуаров.

В начале августа 2017 года марка выпустила инновационную тушь Noir Interdit. Она содержит масло черной розы, обогащенное комплексом витаминов, которое укрепляет, разглаживает и восстанавливает ресницы.