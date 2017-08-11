На Украине анонсировали производство собственного вертолета «Надежда»

Запорожское предприятие «Мотор Сич» планирует с 2018 года выпускать вертолеты «Надежда». Об этом сообщил руководитель «Мотор Сич», депутат Верховной Рады Украины Вячеслав Богуслаев, передает «Укринформ».

«Это гражданский вертолет, рассчитанный на семь пассажиров с дальностью полета 1000 километров, то есть способен облететь всю Украину. Сейчас этот вертолет проходит сертификацию», — отметил Богуслаев. Других технических характеристик новой машины агентство не привело.

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По словам Богуслаева, летательный аппарат сможет использоваться спасателями, пограничниками, а также санитарной авиацией.

В 2015 году «Мотор Сич» продемонстрировала образец ударного вертолета Ми-2МСБ-В, оснащенного вооружением собственного производства. Украинские конструкторы на легкую машину советской разработки навесили блоки неуправляемых ракет и пару автоматических гранатометов, а в салоне появился 7,62-миллиметровый пулемет, на хвостовой балке — прикрученная хомутами обойма с тепловыми ловушками. Левую выхлопную трубу прикрыли самодельным экраном, напоминающим кухонную вытяжку.

