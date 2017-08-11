ФБР рассказало о финансировании ИГ через Ebay и PayPal

Боевики террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) использовали интернет-аукцион Ebay и платежную систему PayPal для отправки денег сообщникам в Соединенных Штатах для организации терактов. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на документы, обнародованные ФБР.

Сотрудники ведомства выяснили, что деньги, предположительно, получал Мухаммед Эльшинави, американский гражданин 30 лет. Его арестовали более года назад в штате Мэриленд после продолжительного расследования, передает «Интерфакс».

Отмечается, что подозреваемый был связан с боевиками ИГ и получал деньги от террористов через PayPal якобы за продажу принтеров на сайте Ebay. Всего Эльшинави получил от боевиков сумму в размере 8,7 тысячи долларов. При этом он заявил, что не собирался тратить эти деньги на совершение терактов.

В ФБР отмечают, что Эльшинави — один из многих сторонников ИГ, проживающих за пределами Сирии и Ирака, которым перечисляют деньги по такой схеме. Участники подобных цепочек были арестованы в Бангладеш и Великобритании, отмечает издание.