На берег в Британии выбросило гигантские трубы

Видео: Euronews

На восточном побережье Великобритании в графстве Норфолк обнаружены две гигантские пластиковые трубы. Видео с места событий опубликовал телеканал Euronews.

Сведения о длине труб разнятся. По информации East Anglian Daily Times, длина одного из изделий достигает 500 метров, Euronews в свою очередь пишет о 100 метрах, а Telegraph указывает диапазон от 200 до 480 метров. Власти заявили, что трубы предназначаются для крупного проекта в Алжире, а в море попали после того, как отсоединились от основного груза во время транспортировки.

Трубы не представляют опасности для людей и окружающей среды, добавляет East Anglian Daily Times. Вскоре потерявшееся оборудование отбуксируют обратно к производителю — в Норвегию.