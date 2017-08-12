Советник министра транспорта Египта умер после посещения места аварии поездов

Советник министра транспорта Египта по железным дорогам Мустафа эль-Сайед (Mustafa Al Sayed) умер после посещения места столкновения двух поездов возле Александрии. Об этом пишет Al Arabiya.

По информации телеканала, у мужчины случился сердечный приступ. Чиновник был госпитализирован, он впал в кому и затем скончался. Похороны эль-Сайеда проходили в мечети Каира.

Ранее в субботу, 12 августа, сообщалось об увеличении числа жертв железнодорожной катастрофы в Египте, которая произошла накануне в пригороде Александрии. По последней информации, в результате столкновения двух поездов погибли 49 человек, пострадали не менее 179.

Отмечалось, что шедший из Каира поезд на полном ходу врезался в стоящий состав, который следовал из города Порт-Саид. По распоряжению генпрокурора Египта Набиля Садека, по факту случившегося проводится расследование.

По информации издания Youm7, причиной трагедии могла стать ошибка семафорщика.