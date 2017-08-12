Мир
 

Число погибших при столкновении поездов в Египте возросло до 49

Перейти в «Мою Ленту»

Число погибших во время железнодорожной аварии в Египте увеличилось до 49 человек. Такие данные приводит телеканал Al Arabiya. Пострадали не менее 179 человек.

В МИД России сообщили, что при столкновении поездов никто из россиян не пострадал, сообщает ТАСС. В дипведомстве выразили соболезнования семьям погибших и пожелали скорейшего выздоровления пострадавшим.

Ранее сообщалось о 28 погибших в результате аварии в пригороде Александрии. Столкновение произошло в пятницу, 11 августа. Один из поездов шел из Каира, другой совершил остановку на пути из города Порт-Саид.

Каирский поезд врезался в стоящий состав на полном ходу. По распоряжение генпрокурора Египта Набиля Садека проводится расследование по факту произошедшего. По информации издания Youm7, причиной трагедии могла стать ошибка семафорщика.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
مصر.. عشرات القتلى والجرحى بتصادم قطارين في الإسكندرية
Из-за столкновения поездов в Египте погибли 28 человек
При ЧП с электричкой на вокзале в Барселоне пострадали 48 человек
Последние новости
Венесуэла обвинила Трампа в экстремизме после его слов о военном вмешательстве
Число погибших при столкновении поездов в Египте возросло до 49
В Бурятии вскрыли капсулу из 1967 года с наказом жить по ленинским заветам
«Спартак» захотел купить бывшего защитника «Зенита»
Ростуризм рассказал о способах вернуть деньги за путевки в Турцию
Сирийская армия освободила крупнейший оплот ИГ в провинции Хомс
На омского водителя маршрутки пожаловались за бесплатный провоз малоимущих
Другие материалы рубрики
Мир00:01 9 августа
Ли Куан Ю с семьей в своей резиденции

Домик дедушки Ли

Аварийная хибара рассорила наследников отца сингапурского чуда
12:21Сегодня

Венесуэла обвинила Трампа в экстремизме после его слов о военном вмешательстве

04:59Сегодня

Трамп отказался разговаривать с президентом Венесуэлы

09:46Сегодня

Япония развернула системы ПРО для перехвата северокорейских ракет

Мир00:01 8 августа

За пригоршню шишек

Марихуановые дельцы подмяли под себя целый город
03:55Сегодня

Глава МИД Польши обвинил СССР в развязывании Второй мировой войны

11:29Сегодня

Сирийская армия освободила крупнейший оплот ИГ в провинции Хомс

05:57Сегодня

Рейтинг Трампа начал расти

Мир00:0111 августа

Бабка надвое шмаляла

Древние старухи и молодые афганки отстреливают джихадистов как собак
23:4211 августа

Трамп предостерег Ким Чен Ына от удара по США

08:46Сегодня

Politico сообщил о подготовке Трампом расследования против Китая

05:28Сегодня

СМИ узнали о «деликатном» возвращении Барака Обамы в политику

Россия
«Спрошу со всех как с понимающих»
Чем займется Сергей Удальцов после 4,5 лет заключения
Александр СоколовАктивный гражданин
За что осудили журналиста РБК Александра Соколова
В Бурятии вскрыли капсулу из 1967 года с наказом жить по ленинским заветам
На омского водителя маршрутки пожаловались за бесплатный провоз малоимущих
Оставшегося в Ираке сына российских боевиков ИГ вернут на родину
Лавров попросил «мамой поклясться» похвалившего его дагестанца
Мария КалашниковаГрудной сбор
В депутаты идут поэтесса с судимостями, диджей и королева красоты
Все материалы
Мир
Чавес сгнил, страна сломалась
Венесуэльцы едят мусор, делают аборты и пытаются свергнуть власть
Ли Куан Ю с семьей в своей резиденцииДомик дедушки Ли
Аварийная хибара рассорила наследников отца сингапурского чуда
Бабка надвое шмаляла
Древние старухи и молодые афганки отстреливают джихадистов как собак
Венесуэла обвинила Трампа в экстремизме после его слов о военном вмешательстве
Число погибших при столкновении поездов в Египте возросло до 49
Япония развернула системы ПРО для перехвата северокорейских ракет
Сирийская армия освободила крупнейший оплот ИГ в провинции Хомс
Все материалы
Бывший СССР
Лес костей
Кто прячется в лесах Прибалтики
На Украине рассказали о грабящих фермеров ветеранах АТО
Украина увеличит количество погранпостов на границе с Россией
В Полтаве застрелили чемпиона Украины по ММА
В Киеве недосчитались денег на строительство стены на границе с Россией
СБУ взяла в заложники несовершеннолетнюю дочь военнослужащей ЛНР
Киев выразил протест Москве из-за ограничения судоходства в Керченском проливе
Все материалы
Финансы
Спуфи и его команда
Как мошенники обходят биржевые правила и заколачивают миллионы
Эксперты оценили шансы «Югры» на победу в суде против ЦБ
Банк России поднял доллар выше 60 рублей
Россиян предупредили о риске грядущего подорожания продуктов
Минсельхоз еще раз напомнил россиянам о дешевеющей гречке
Дефицит бюджета России достиг 424 миллиардов рублей
В России спрогнозировали рекордный урожай зерна
Все материалы
Бизнес
Чифирнем: Россия останется без кофе
Бодрящие зерна подорожают минимум на четверть
Поперек течения
В Хакасии строительство опасного понтонного моста вызвало вопросы у общественности
Не взлетит
Почему срывается многомиллиардная российская сделка с Ираном
Прохоров продал семь процентов «Русала» по цене ниже рыночной
Россия начала поставлять пшеницу в Венесуэлу
УАЗ перешел на режим неполной рабочей недели
Правительство выдвинуло Новака и Шредера в совет директоров «Роснефти»
Все материалы
Силовые структуры
Northrop Grumman B-2 SpiritНазад к Хиросиме
Зачем США высокоточные ядерные бомбы
Роли исполняли: кто есть кто в «банде GTA»
Главное о беспощадных убийцах с большой дороги
Чей ствол крепче
Зачем из пулемета делать автомат и карабин
Энгельсского похитителя тортов и рулетов отправили в колонию строгого режима
На учениях в Псковской области от огнестрельного ранения погиб десантник
Избившего мужчину и влившего в него алкоголь полицейского осудили в Белгороде
Осужденный в Турции сторонник ИГ фигурировал и в российском уголовном деле
Все материалы
Наука и техника
«Осужденным к расстрелу рубили головы топором»
Зачем Сталин устроил Большой террор и утопил страну в крови
Харе Гитлер!
Пережившие войну нацисты нашли спасение в йоге и гомосексуализме
«Крестьяне вынесли империи приговор»
Когда Россия перестала быть «страной рабов» и круговой поруки
В МГУ назвали сроки наводнений в России
Найден безопасный способ создания свиночеловека
Над Марсом сняли редкий атмосферный феномен
Безграмотные индейцы-математики оказались астрономами
Все материалы
Спорт
Любо-дорого смотреть
Почему худший футбольный клуб АПЛ зарабатывает 100 миллионов фунтов в год
Морис Квителашвили«Мы всегда ладили с Липницкой»
Квителашвили — о втором гражданстве, служебных романах и собственной школе
Запрещенный укол
Пока россиян ловят на допинге, европейцы и американцы безнаказанно его принимают
Букмекеры предрекли Слуцкому первую победу во главе «Халл Сити»
«Спартак» захотел купить бывшего защитника «Зенита»
Шарапова назвала причину ненависти Серены Уильямс к ней
Появилось видео спарринга Макгрегора и бывшего чемпиона мира по боксу Малиньяджи
Все материалы
Культура
Попытка — пытка
Самые рискованные кинопробы: от «Лолиты» до фильмов Ларса фон Триера
Без ума от вас
22 книги о сумасшедших
Люк и его отцы
Кино недели с Денисом Рузаевым: от космической оперы Бессона до «Люмьеров!»
Учитель понадеялся выпустить «Матильду» в Чечне
Пожигайло нашел у «Матильды» все шансы на «Оскар»
Серебренникову дали престижную международную премию
Бывший участник Swans собрался на выборы губернатора Техаса и выругался
Все материалы
Интернет и СМИ
Папенькин сынок
Школьник-миллионер утопает в роскоши и не стесняется это демонстрировать
Не вижу зла
Основатель Tor не верит в криминальный «темный» интернет, а он есть
Андрей МалаховНародный хайпожор
Андрей Малахов годами копался в грязном белье россиян, но не замарал руки
Руководство «Звезды» отреагировало на брачное предложение ведущего в прямом эфире
СМИ узнали о тайном запуске приложения Facebook в Китае
PornHub впервые озвучил вкусы россиян в порно
Неизвестные предложили арендовать машину для поездок за закладками с наркотиками
Все материалы
Ценности
Кавказ решает!
Тбилиси превращается в одну из самых модных столиц мира
Цени мой стиль
Насколько вы отстали от моды: тест «Ленты.ру»
Первый катер Aston Martin отправился к владельцу в Майами
Moooi выпустил светильники в виде японских бумажных попугаев
Audi выпустил спецверсию Q7 для состоятельных российских меломанов
Saint Laurent показал первые кадры кампании с участием звезды «Нимфоманки»
Довлатова с чемоданом нарисовали на фарфоровой кружке
Все материалы
Путешествия
Еду в Доху я
Что ждет россиянина в Катаре
И шашлычок под коньячок
Что сделало сочинские пляжи лучшими в мире
Ростуризм рассказал о способах вернуть деньги за путевки в Турцию
В туриндустрии отреагировали на решение России об опасности отдыха в Турции
В Грузии после ДТП госпитализировали пятерых россиян
Российских путешественников предупредили об угрозе для здоровья в Турции
Сотни россиян в Турции пожаловались на заражение энтеровирусом
Все материалы
Из жизни
По рукам
Модель продавали в секс-рабство через Tor, но ее спас годовалый сын
«Первое впечатление: местные — злые и наглые»
История москвички, переехавшей в Израиль
Со стыда сгорели
Как бодишеймеры мотивируют полных девушек на похудение
Переживший Освенцим израильтянин умер в возрасте 113 лет
Женщина на нудистском пляже Корсики получила пулю в ягодицу из-за отказа одеться
Китаянка отправила младенца в приют в пакете курьерской службой
В Бангладеш летевший на свадьбу вертолет по ошибке приземлился в тюрьме
Все материалы
Тяжелое топливо
Тест Bentley Bentayga Diesel. Роскошь на солярке — скучно или круто?
Самая нелепая парковка
«Гении парковки» со всего мира
Тест кабриолета Mercedes E-класса
Насколько близок Mercedes-Benz E-класса к кабриолетному идеалу
Самые зрелищные полицейские погони
Как взрослые играют в салочки с жесткими последствиями
Volkswagen построил двухэтажный дом на колесах
В Тольятти готовят внедорожник-«невидимку»
Названы автомобили, которые россияне продают чаще всего
Все материалы
Моя недорогая
Топ-10 новостроек Москвы с самыми дешевыми квартирами
Агенты влияния
Риелторы зарабатывают миллионы. Как стать одним из них
Лицом к стене
Интерьеры этого заброшенного дома поразили мир
Москва вышла на первое место в Европе по количеству и высоте небоскребов
Покупку каждой четвертой квартиры на вторичном рынке в Москве признали опасной
Определены позволяющие быстро накопить на жилье в Москве профессии
Пожаловавшейся Путину жительнице Мытищ предоставят квартиру
Все материалы