Число погибших при столкновении поездов в Египте возросло до 49

Число погибших во время железнодорожной аварии в Египте увеличилось до 49 человек. Такие данные приводит телеканал Al Arabiya. Пострадали не менее 179 человек.

В МИД России сообщили, что при столкновении поездов никто из россиян не пострадал, сообщает ТАСС. В дипведомстве выразили соболезнования семьям погибших и пожелали скорейшего выздоровления пострадавшим.

Ранее сообщалось о 28 погибших в результате аварии в пригороде Александрии. Столкновение произошло в пятницу, 11 августа. Один из поездов шел из Каира, другой совершил остановку на пути из города Порт-Саид.

Каирский поезд врезался в стоящий состав на полном ходу. По распоряжение генпрокурора Египта Набиля Садека проводится расследование по факту произошедшего. По информации издания Youm7, причиной трагедии могла стать ошибка семафорщика.