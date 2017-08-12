У офиса Google появились плакаты в поддержку уволенного за «сексизм» инженера

Возле офиса Google в Калифорнии появились самодельные плакаты в защиту уволенного инженера компании Джеймса Деймора. Об этом пишет The Wrap.

Сверху на плакате находится лозунг Apple «Думай иначе» («Think different») с фотографией Стива Джобса, который ниже дополнен поддельным лозунгом Google «Но не настолько» («Not So Much») с изображением гендиректора компании Сундара Пичаи. Кроме того, на скамейке у офиса появился другой баннер с надписью Goolag (ГУЛАГ), выполненный в цветах и стилистике Google.

Незадолго до этого в Twitter появились фото Деймора в футболке с такой же надписью.

Деймор был уволен в начале августа. Это произошло спустя месяц после того, как он разослал своим коллегам через корпоративную почту свой манифест, в котором призывал Google отказаться от политики «идеологического разнообразия». Он утверждал, что женщины менее способны к тяжелой работе и больше подвержены стрессу.

После увольнения бывший инженер обвинил высшее руководство интернет-гиганта в попытке скрыть скандальную ситуацию, а глава WikiLeaks Джулиан Ассанж предложил ему работу.

