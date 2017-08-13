Бывший телохранитель принцессы Дианы выдвинул версию о ее убийстве

Алан Макгрегор (Alan McGregor), бывший сотрудник британской спецслужбы и телохранитель принцессы Дианы, пришел к выводу, что ее могли убить, причем на подготовку покушения ушло шесть месяцев. Об этом он сообщил изданию The Sun.

По словам Макгрегора, меры безопасности в парижском отеле «Риц», в котором остановилась Диана перед своей гибелью, оставляли желать лучшего. Так, в роковую ночь коридорные оставили машину, на которой должна была поехать принцесса, без присмотра у заднего входа отеля, куда мог подойти любой человек. Сама машина была пригнана с общественной автостоянки, а не с охраняемой подземной парковки. Также, по мнению бывшего сотрудника спецслужбы, Анри Пол, которого назначили водителем Дианы и Доди аль-Файеда, не был достаточно квалифицирован.

Как считает Макгрегор, хотя принцесса Уэльская могла погибнуть в результате случайного стечения обстоятельств, более вероятно, что ее смерть была спланирована.

Принцесса Диана погибла ночью 31 августа 1997 года в результате автокатастрофы в туннеле перед мостом Альма на набережной Сены в Париже. Жертвами несчастного случая также стали ее спутник Доди — сын египетского миллиардера Мохаммеда Аль-Файеда — и водитель Анри Пол. По одной из версий, косвенными виновниками трагедии стали папарации, которые преследовали машину с Дианой и от которых водитель пытался оторваться на большой скорости.