Принц Гарри признался в нежелании всей родни наследовать престол

Британский принц Гарри рассказал о нежелании всех членов королевской семьи наследовать престол. Об этом представитель династии Виндзоров сообщил в интервью изданию Newsweek.

Отвечая на вопрос журналиста о том, желает ли кто-нибудь из родственников или он сам занять трон, 32-летний Гарри ответил отрицательно: «Нет, но мы исполним свои обязательства в нужное время».

Как отмечает автор материала, принц «никогда не скрывал нежелания занимать самый высокий титул в стране, а теперь заявил об аналогичном настрое отца, принца Чарльза, и брата, принца Уильяма».

Гарри также поделился взглядами молодого поколения королевской семьи на монархию: «Монархия — это сила добра. Мы хотим сохранить позитивную атмосферу, созданную королевой за 60 лет, но не будем пытаться в точности повторять за ней».

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В ходе беседы Гарри также ответил на вопросы о том, как пережил смерть матери, принцессы Дианы. Молодой человек признался, что решение семьи, которая заставила его участвовать в похоронном шествии, когда ему было 12 лет, травмировало его. «Ни одного ребенка не следует просить о таком. Вряд ли такое случилось бы в наши дни», — отметил принц.

Гарри также признался, что старается жить нормальной жизнью. Например, Виндзор самостоятельно ходит в продуктовый магазин. «И я бы делал это, даже если бы стал королем», — заявил он. Внук королевы Елизаветы II высказал предположение, что он не слишком оторван от реальности. По словам Гарри, мать считала важной задачей показывать ему и брату жизнь обычных людей (например, водила в приюты к бездомным).

Принц Генри (Гарри) Уэльский — младший сын принца Уэльского Чарльза и его первой жены, принцессы Дианы, занимает пятое место в очереди на британский престол. Диана погибла 31 августа 1997 года в автокатастрофе в Париже.

