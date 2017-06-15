Принц Гарри пришел на продуктовый рынок в Лондоне

Британский принц Гарри пришел на продуктовый рынок Боро-маркет в Лондоне. Об этом сообщает официальный Twitter-аккаунт Кенсингтонского дворца.

Представитель династии Виндзор пообщался с продавцами и владельцами пабов, чьи сотрудники и клиенты оказались свидетелями и жертвами теракта на Боро-маркет 3 июня. В частности, Гарри поговорил с пекарем Мэттом Джонсом (Matt Jones), работники которого дали отпор террористам. Также собеседником Гарри стал охранник Ганга Гарбуджа (Ganga Garbuja), смена которого пришлась на момент атаки.

«Сила этого сообщества и Лондона в целом волшебна», — отметил принц.

Как уточняет The Telegraph, рынок был закрыт в течение 11 дней после ЧП.

«Принц Гарри поспешил прийти как можно скорее, чтобы все узнали, что на этом рынке снова кипит жизнь», — говорится в сообщении в Twitter-аккаунте королевской семьи.

Вечером 3 июня трое мужчин на микроавтобусе наехали на пешеходов около Лондонского моста. Затем они отправились на рынок Боро, где с ножами напали на прохожих и посетителей окрестных пабов.

Происшествия были признаны терактами, пострадали около 50 человек, семеро скончались.

Принц Генри Уэльский — младший сын принца Уэльского Чарльза и его первой жены, ныне покойной принцессы Дианы, внук королевы Великобритании Елизаветы II. 32-летний представитель династии Виндзор — пятый в очереди на престол.

