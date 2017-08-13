Пранкер обещал доказать факт беседы с главой МВД Грузии о «кокаинщике» Саакашвили

Пранкер Алексей Столяров (Лексус) заявил о готовности доказать подлинность разговора с главой МВД Грузии Георгием Мгебришвили о судьбе бывшего президента республики и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили. Об этом он сказал в интервью радиостанции «Говорит Москва» в воскресенье, 13 августа.

«Это не первый человек, который пытается опровергнуть разговор с нами. Однако в таких случаях (...) мы всегда эти записи отдавали на экспертизу независимым агентствам. Всегда факты подтверждались. Личный мобильный номер министра у нас есть, если необходимо, мы можем предоставить, думаю, все его окружение этот номер знает», — отметил Лексус.

Пранкер также обратил внимание, что Мгебришвили вел конфиденциальный разговор по открытому каналу. По его словам, это говорит о том, что министр нарушил внутренние инструкции и понес «определенный репутационный ущерб».

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12 августа стало известно, что пранкеры Лексус и Вован (Владимир Кузнецов) от имени министра внутренних дел Украины Арсена Авакова поговорили с главой МВД Грузии об экстрадиции Саакашвили. По словам телефонных хулиганов, подвыпивший политик в нецензурной форме заявил им, что Тбилиси

бывший президент «на *** не нужен». Однако позже министр все же решил посоветоваться с главой правительства Георгием Квирикашвили. «И тот просил нам передать следующее: "Если возможно, не высылайте нам этого засранца. Пусть будет бомжом!"» — сообщил Столяров.

Украинское издание «Страна.ua» вечером 12 августа опубликовало аудиозапись разговора пранкеров и Мгебришвили. Собеседники, в частности, характеризуют Саакашвили как авантюриста, «Аваков» также рассказывает о кокаиновой зависимости бывшего главы государства. Грузинский министр в ответ заявляет: «Я знаю-знаю. Мы в курсе».

Между тем 13 августа в МВД Грузии опровергли информацию о разговоре главы ведомства с Вованом и Лексусом. Там отметили, что допускать возможность такой беседы по незащищенной телефонной связи «в целом несерьезно».

До этого пранкеры сообщили, что разыграли и самого Саакашвили.